تسجيل الدخول

الوطن

حجز ربة منزل لوفاة ابنتها بتسمم في ظروف غامضة بسوهاج

منذ 27 دقيقة
كتب: خالد الغويط
حجز ربة منزل لوفاة ابنتها بتسمم في ظروف غامضة بسوهاج

أرشيفية

أمرت نيابة طما بسوهاج، بحجز ربة منزل بديوان عام مركز الشرطة لوفاة ابنتها نتيجة تسمم والمقيمة معها منذ عام بسبب خلافات مع زوجها، وأمرت النيابة بعرضها رفقة تحريات المباحث وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول (رندا.ج.م – 29 عاما ربة منزل وتقيم بناحية المدمر)، "جثة هامدة".

بالانتقال والفحص وسؤال والدتها (صباح.م.ب – 50 عاما ربة منزل) وتقيم بذات الناحية قررت بأنها فوجئت بابنتها في حالة إعياء شديد وتوفيت عقب نقلها للمستشفى.

وأضافت أنها تقيم معها منذ نحو عام لوجود خلافات عائلية مع زوجها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود رغاوى دموية من الأنف وصدفه العين غير مكتملة الاتساع وأن الوفاة حدثت نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة أدي لهبوط حاد بالدورة الدموية ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1306 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على عقب ذلك، حجز والدة المتوفاة بديوان المركز وعرضها رفقة تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

أخبار متعلقة

تسمم 11 شخصا لتناولهم طعام فاسد في واقعتين بسوهاج

تسمم 11 شخصا لتناولهم طعام فاسد في واقعتين بسوهاج
إصابة 6 أطفال وسيدتين في تسمم غذائي بسوهاج

إصابة 6 أطفال وسيدتين في تسمم غذائي بسوهاج
تسمم 450 تلميذا بسبب الوجبات المدرسية بسوهاج

تسمم 450 تلميذا بسبب الوجبات المدرسية بسوهاج
الصحة: ارتفاع حالات الإصابة باشتباه تسمم غذائي بسوهاج لـ2442 تلميذا

الصحة: ارتفاع حالات الإصابة باشتباه تسمم غذائي بسوهاج لـ2442 تلميذا

التعليقات

41 عامًا على رحيل «حليم».. «الموعود بالعذاب»

أحدث الأخبار

وكيل "صحة السويس" يتفقد المسنين بـ"مركز بورتوفيق".. ويوجه برعايتهم

وكيل "صحة السويس" يتفقد المسنين بـ"مركز بورتوفيق".. ويوجه برعايتهم

الأقباط يختتمون الصوم الكبير.. والأنبا يؤنس يترأس القداس بأسيوط

الأقباط يختتمون الصوم الكبير.. والأنبا يؤنس يترأس القداس بأسيوط

غدا.. "جنايات السويس" تنظر أولى جلسات محاكمة وكيل "الإسكان"

غدا.. "جنايات السويس" تنظر أولى جلسات محاكمة وكيل "الإسكان"

حجز ربة منزل لوفاة ابنتها بتسمم في ظروف غامضة بسوهاج

حجز ربة منزل لوفاة ابنتها بتسمم في ظروف غامضة بسوهاج

موجز الـ9 صباحا| استشهاد 19 فلسطينيا في غزة.. وطقس اليوم

موجز الـ9 صباحا| استشهاد 19 فلسطينيا في غزة.. وطقس اليوم

اختيارات الوطن

حصيلة اليوم الأول لمسيرة العودة شمال غزة: 15 شهيدا و1416 مصابا

حصيلة اليوم الأول لمسيرة العودة شمال غزة: 15 شهيدا و1416 مصابا

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

"عمال ومدرسين ومتطوعين".. جنود مجهولة في مشهد الانتخابات الرئاسية

"عمال ومدرسين ومتطوعين".. جنود مجهولة في مشهد الانتخابات الرئاسية

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

الأكثر قراءة

عاجل