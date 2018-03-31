حجز ربة منزل لوفاة ابنتها بتسمم في ظروف غامضة بسوهاج

أمرت نيابة طما بسوهاج، بحجز ربة منزل بديوان عام مركز الشرطة لوفاة ابنتها نتيجة تسمم والمقيمة معها منذ عام بسبب خلافات مع زوجها، وأمرت النيابة بعرضها رفقة تحريات المباحث وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول (رندا.ج.م – 29 عاما ربة منزل وتقيم بناحية المدمر)، "جثة هامدة".

بالانتقال والفحص وسؤال والدتها (صباح.م.ب – 50 عاما ربة منزل) وتقيم بذات الناحية قررت بأنها فوجئت بابنتها في حالة إعياء شديد وتوفيت عقب نقلها للمستشفى.

وأضافت أنها تقيم معها منذ نحو عام لوجود خلافات عائلية مع زوجها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود رغاوى دموية من الأنف وصدفه العين غير مكتملة الاتساع وأن الوفاة حدثت نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة أدي لهبوط حاد بالدورة الدموية ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1306 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على عقب ذلك، حجز والدة المتوفاة بديوان المركز وعرضها رفقة تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها.