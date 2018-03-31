الاتحاد المصري لطلاب "صيدلة أسيوط" يدشن النادي الصيدلي

أطلقت لجنة التطوير المهني الصيدلي التابعة للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة أسيوط EPSF_ASSUIT عملا جديدا من نوعه وهو النادي الصيدلي (PD club) حيث يقوم بمناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تهدف بالارتقاء بالصيدلي ذاتاً ومهنةً ،وتقديم المعلومات بصورة جديدة وممتعة.

وأطلقت ورشته الأولى وتم مناقشة أحد الموضوعات العلمية تحت عنوان "البكتريا المقاومة لتأثير المضادات الحيوية AMR والتي تعني أن البكتريا لم تعد تستجب للمضاد الحيوي الذي يقتلها، وذلك يرجع إلى أخطاء كثيرة يرتكبها المريض والصيدلي وقاموا بمناقشة هذه الأخطاء وخطورتها بحضور أعضاء من داخل اللجنة العلمية EPSF وخارجها.

كما تمت مناقشة المهارات الصيدلية community technique والتي تتضمن بعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والأدوية المسموح صرفها بدون وصف من الطبيب وغيرها من الموضوعات التي تهم الصيدلي ومناقشة المهارات الحياتية التي يجب أن يكتسبها الصيدلي ليعود إلى مكانته المرموقة وهذا هو ما تهدف إليه EPSF، بالإضافة إلى أنه سيتم انعقاد ورش أخرى في القريب العاجل حيث سيتم تحديد الموضوع القادم بناءً على طلب الحضور من طلاب الصيدلة.

يُذكر أن الاتحاد المصرى لطلبة كلية الصيدلة "Egyptian Pharmaceutical Students' Federation" تأسست عام 1982 عبارة عن منظمة طلابية غير حكومية ولا تهدف للربح تضم بداخلها العديد من اللجان التى تتعدد أنشطتها المختلفة ومن أهم إنجازاته دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.