نائب رئيس بنك مصر: نتوقع قرارا من المركزي بخفض الفائدة مرة أخرى

قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر، إن البنك المركزي وصل إلى مرحلة من استقرار الأسعار، جعلت التضخم يصل من 30% و33% إلى 11.9% و12%.

وأضافت الدماطي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، إلى أن القطاعات الصناعية في الدولة كانت تقترض بفائدة 22%، وهو ما يؤثر على تكاليف القطاعات، وخفضها يشجع على الاستثمار، ويرفع من خطوط إنتاج تلك القطاعات.

وأكدت الدماطي، أن فائدة 15% مرتفعة جدا وحين رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 20% تزامن ذلك مع توقيت التعويم في نوفمبر 2016 كانت هناك ظروف خاصة، حيث وضع المركزي هدف الوصول بالتضخم إلى 13%، وبحلول عام 2019 إلى 7%.

وأوضحت الدماطي، أن التضخم ينخفض الآن بالفعل، بالأدوات التي يتسخدمها المركزي سواء الاحتياطي الإلزامي أو الفوائد، لا سيما ضرورة وجود سيولة نقدية وتقليل للبطالة ورفع الناتج القومي، مؤكدة أن خفض الفائدة دون مدة محددة لا سيما أن الاقتصاديين توقعوا خفض المركزي للفائدة مرة أخرى لارتباطها بالتضخم.