الكنيسة تعلن إصدار عدد جديد من مجلة الكرازة بمناسبة عيد القيامة

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، إصدار عدد جديد من مجلة "الكرازة" الناطقة بلسان الكنيسة، بمناسبة احتفالات الأقباط بقرب عيد القيامة.

وقال حليم، إن غلاف العدد الجديد يحمل أيقونة قبطية لصلب المسيح، بمناسبة حلول أسبوع الآلام الذي يختتم بالجمعة الكبيرة، بحسب الاعتقاد المسيحي.

وأضاف حليم، في بيان اليوم، أن افتتاحية العدد كتبها البابا تواضروس الثاني، تحت عنوان "صليب الألم.. صليب الأمل"، موضحا أن العدد الجديد احتوى على مقالات لكبار رجال الكنيسة، والكهنة والخدام المتخصصين.