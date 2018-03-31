الكنيسة تعلن عن فرص تدريبية للأقباط في مجال المهن البترولية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية توفير فرص تدريبية للشباب الأقباط بجميع إيبارشيات الجمهورية في مجال المهن البترولية، عبر تعاون المكتب البابوي للمشروعات مع شركة شلمبرجير للخدمات البترولية.

وقالت الكنيسة، في بيان، إن باب قبول استمارات التقديم (للذكور والإناث) من جميع الإيبارشيات داخل الجمهورية فتح للتدريب المجاني على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، حفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.

وأضافت الكنيسة أن مدة التدريب 4 أشهر من 1 مايو 2018 إلى 1 سبتمبر 2018، على أن يمنح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنية لكل شهر و1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى، موضحا أن التدريب سيتم إجرائه بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير.

وأشارت الكنيسة إلى أن أقصى موعد لتقديم استمارات التقديم باليد بالمكتب البابوي للمشروعات بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية هو 14 أبريل المقبل.

واشترطت الكنيسة في المتقدمين أن يكونوا حاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 3 و5 سنوات"، وخريجي الجامعات الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات (2014– 2015– 2016– 2017)، والإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز السن على 30 عاما في تاريخ التقديم، والتفرغ الكامل طول مدة التدريب.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للتقديم فشملت: "صورة من المؤهل، وصورة الرقم القومي، والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، والسيرة الذاتية، وخطاب تزكية من كاهن الكنيسة".

يذكر أن الكنيسة لديها مكاتب توظيف في كافة إيبارشيات الكرازة على مستوى الجمهورية، والتي تمنح عبرها فرص عمل وتدريب للأقباط في كافة المجالات.