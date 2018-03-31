تسجيل الدخول

الوطن

الكنيسة تعلن عن فرص تدريبية للأقباط في مجال المهن البترولية

منذ 20 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
الكنيسة تعلن عن فرص تدريبية للأقباط في مجال المهن البترولية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية توفير فرص تدريبية للشباب الأقباط بجميع إيبارشيات الجمهورية في مجال المهن البترولية، عبر تعاون المكتب البابوي للمشروعات مع شركة شلمبرجير للخدمات البترولية.

وقالت الكنيسة، في بيان، إن باب قبول استمارات التقديم (للذكور والإناث) من جميع الإيبارشيات داخل الجمهورية فتح للتدريب المجاني على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، حفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.

وأضافت الكنيسة أن مدة التدريب 4 أشهر من 1 مايو 2018 إلى 1 سبتمبر 2018، على أن يمنح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنية لكل شهر و1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى، موضحا أن التدريب سيتم إجرائه بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير.

وأشارت الكنيسة إلى أن أقصى موعد لتقديم استمارات التقديم باليد بالمكتب البابوي للمشروعات بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية هو 14 أبريل المقبل.

واشترطت الكنيسة في المتقدمين أن يكونوا حاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 3 و5 سنوات"، وخريجي الجامعات الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات (2014– 2015– 2016– 2017)، والإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز السن على 30 عاما في تاريخ التقديم، والتفرغ الكامل طول مدة التدريب.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للتقديم فشملت: "صورة من المؤهل، وصورة الرقم القومي، والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، والسيرة الذاتية، وخطاب تزكية من كاهن الكنيسة".

يذكر أن الكنيسة لديها مكاتب توظيف في كافة إيبارشيات الكرازة على مستوى الجمهورية، والتي تمنح عبرها فرص عمل وتدريب للأقباط في كافة المجالات.

أخبار متعلقة

شيخ قساوسة الكنيسة الإنجيلية بأسيوط يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

شيخ قساوسة الكنيسة الإنجيلية بأسيوط يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات

أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات
الكنيسة الأرثوذكسية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن

الكنيسة الأرثوذكسية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن
الكنيسة ردا على تصريحات محافظ القليوبية: لن نقبل مكافآت عن وطنيتنا

الكنيسة ردا على تصريحات محافظ القليوبية: لن نقبل مكافآت عن وطنيتنا

التعليقات

أحدث الأخبار

الكنيسة تحتفل بمرور 25 عاما على انطلاق "الكأس لمين"

الكنيسة تحتفل بمرور 25 عاما على انطلاق "الكأس لمين"

جيش الاحتلال: طائرة بدون طيار تحطمت بجنوب لبنان بسبب عطل فني

جيش الاحتلال: طائرة بدون طيار تحطمت بجنوب لبنان بسبب عطل فني

"مدبولي": بدء تسليم 192 وحدة بـ"دار مصر" في "الشيخ زايد" 22 أبريل

"مدبولي": بدء تسليم 192 وحدة بـ"دار مصر" في "الشيخ زايد" 22 أبريل

جامعة قناة السويس تستعرض "أهم نقاط المشاركة الإيجابية في الانتخابات"

جامعة قناة السويس تستعرض "أهم نقاط المشاركة الإيجابية في الانتخابات"

حدائق محور جمال عبدالناصر بـ"6 أكتوبر" تتجمل لاستقبال أعياد الربيع

حدائق محور جمال عبدالناصر بـ"6 أكتوبر" تتجمل لاستقبال أعياد الربيع

اختيارات الوطن

شالوا القديمة وحطوا الجديدة.. والنتيجة ماكينات المترو «تحت الصيانة»

شالوا القديمة وحطوا الجديدة.. والنتيجة ماكينات المترو «تحت الصيانة»

صناعة الفوانيس على كرسى متحرك: رمضان «كريم»

صناعة الفوانيس على كرسى متحرك: رمضان «كريم»

«ماريا».. أول محجبة تقترب من لقب ملكة جمال إنجلترا

«ماريا».. أول محجبة تقترب من لقب ملكة جمال إنجلترا

مسنة تفكر فى الزواج للخلاص من الوحدة: نفسى حد يحتوينى

مسنة تفكر فى الزواج للخلاص من الوحدة: نفسى حد يحتوينى

ممنوعات فى الـ«كانتين».. وأولياء الأمور: «بلاها بيتزا.. خد فاكهة ولبن»

ممنوعات فى الـ«كانتين».. وأولياء الأمور: «بلاها بيتزا.. خد فاكهة ولبن»

الأكثر قراءة

عاجل