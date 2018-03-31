الإثنين.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية

يعقد مجمع اللغة العربية في القاهرة، الإثنين المقبل، حتى 16 أبريل المقبل، مؤتمر المجمع السنوي في الدورة الرابعة والثمانين، وموضوعه "حماية اللغة العربية: التحديات ــ الوسائل ــ الأهداف"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور حسن الشافعي رئيس المجمع، والدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام للمجمع.

ويتضمن المؤتمر، عددًا من الفعاليات والمحاضرات عن موضوعات حماية اللغة العربية، وتحديات مجتمع المعرفة، وتأثير العاميات في الواقع الثقافي والإبداعي، واللغة الرسمية وقوانين حمايتها، قراءة لغوية في بعض دساتير العالم، وإعداد معلمي اللغة العربية وتدريبهم، إلى جانب تأثير الإعلام على اللغة العربية، وخصوصيات اللغة العلمية العربية، واستعمالاتها في الخطاب المعاصر، والغزو اللغوي.