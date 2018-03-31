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الوطن

"مدبولي": بدء تسليم 192 وحدة بـ"دار مصر" في "الشيخ زايد" 22 أبريل

منذ 4 دقيقة
كتب: جهاد عباس
"مدبولي": بدء تسليم 192 وحدة بـ"دار مصر" في "الشيخ زايد" 22 أبريل

جانب من الوحدات

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم 22 أبريل المقبل تسليم 192 وحدة سكنية (8 عمارات) بالحي 12، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمدينة للفائزين بها.

وقال المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة (B 12)، يوم 22 أبريل المقبل، ووحدات العمارة (B 11)، يوم 23 أبريل، ووحدات العمارة (B 16)، يوم 24 أبريل، ووحدات العمارة (B 17)، يوم الخميس 26 أبريل، وسيتم يوم 29 أبريل، تسليم المتأخرين عن استلام وحداتهم بالعمارات (B 17 – B 16 – B 11 – B 12).

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة (B 9)، يوم 30 أبريل المقبل، ووحدات العمارة (B 13)، يوم الأربعاء 2 مايو، ووحدات العمارة (B 15)، يوم 3 مايو، ووحدات العمارة (B 6)، يوم 6 مايو، وسيتم يوم 7 مايو، تسليم المتأخرين عن استلام وحداتهم بالعمارات (B 6 – B 15 – B 13 – B 9).

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح رئيس الجهاز، أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الشيخ زايد، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: "صورة بطاقة الرقم القومي للمالك، صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة، وصورة إيصال سداد آخر قسط".

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