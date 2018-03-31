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الوطن

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة "إسماعيل" لمناقشة تقارير الوزراء

منذ 11 دقيقة
كتب: وائل سعد
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة "إسماعيل" لمناقشة تقارير الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء

بدأ اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء ومتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين التي تعكف الحكومة على إعدادها.

وكانت الحكومة، وافقت في اجتماع سابق على مشروع تطوير دار الوثائق‪ ‬القومية‪ ‬والمحفوظات، بهدف الحفاظ على الوثائق المتضمنة للبيانات أو المعلومات والإحصاءات الرسمية، بحيث يشمل ذلك عملية تقييم الوثائق، لضمها أو الاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها.

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