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الوطن

فريق "يوم أن قتلوا الغناء" يكرم إسماعيل مختار وأشرف زكي

منذ 11 دقيقة
كتب: الهام زيدان
فريق "يوم أن قتلوا الغناء" يكرم إسماعيل مختار وأشرف زكي

إسماعيل مختار

كرم فريق عمل العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"، مساء أمس الجمعة، على مسرح الطليعة بالعتبة، الفنان مختار اسماعيل رئيس البيت الفنى للمسرح، والدكتور أشرف زكى، عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، ونقيب المهن التمثيلية، وذلك خلال الاحتفال الذى أقامه فريق العرض بمرور عامل كامل على بدايته منذ افتتاحه على المسرح نفسه في 30 مارس من عام 2017.

وحصد عرض"يوم أن قتلوا الغناء" جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة العاشرة للعام 2017، حيث حصل على جائزة أفضل عرض مسرحي، وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحي وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل، وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد، وجائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود، كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الرابعة والعشرين.

وحقق العرض حتى الآن إيرادات تجاوزت مليون و300 ألف جنيه في مختلف مسارح القاهرة والإسكندرية، هذا بالإضافة إلى النجاح النقدي والإقبال الجماهيري الكبير الذي صاحب العرضطوال ليالي عرضه في ظاهرة لافتة.

العرض من تأليف محمود جمال؛ بطولة ياسر صادق، علاء قوقة، تامر كرم، حمادة شوشة، شاهيستا سعد، محمد ناصر، هايدي رفعت، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، إخراج تامر كرم.

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