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الوطن

اليوم.. "فاطمة ناعوت" يناقش "نداء عاجل إلى المرأة" بمكتبة مصر الجديدة

منذ 6 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
اليوم.. "فاطمة ناعوت" يناقش "نداء عاجل إلى المرأة" بمكتبة مصر الجديدة

فاطمة ناعوت

تنظم مكتبة مصر الجديدة، في السابعة من مساء اليوم، صالون فاطمة ناعوت الثقافي الشهري تستضيف فيه الكاتب شريف الشوباشي وعرض لكتابه الأخير "نداء عاجل إلى نساء مصر" والشاعر شعبان يوسف لتقديم رؤية تحليلية عن الكتاب، صرحت بذلك إيمان مهدي، مديرة مكتبة مصر الجديدة.                 

وأشارت إلى أن الشاعرة فاطمة ناعوت تتناول في فقرة مصريات عن الأناقة والفاشون منذ عام 3200 ق. م.، وفِي فقرات الموسيقى والطرب تشارك الفنانة "ياسمين الحربي" عازفة الهارب بفرقة الفنان محمد منير بمعزوفات صولو على آلة الهارب.

ويقدم الفنان كمال الأبنودي، وفرقته BIBA التراثية، بعضا من إبداعاتهم الفولكلورية، إضافة إلى فقرة الطرب الثابتة في كل شهر مع فناني الصالون: "محمد حافظ" المطرب وعازف العود بالموسيقى العربية، وفنانة الأوبرا "زينب بركات". 

إضافة إلى فقرات الصالون الثابتة كفقرة المواهب الشابة وفقرة الحوار التفاعلي مع جمهور الصالون، وتوقيع الكتب، والتقاط الصور التذكارية.

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