تسجيل الدخول

الوطن

"الإعلاميين": تدين اعتداءات جيش الاحتلال "الوحشية" على الفلسطينيين

منذ 24 دقيقة
كتب: مريم الخطري
"الإعلاميين": تدين اعتداءات جيش الاحتلال "الوحشية" على الفلسطينيين

حمدى الكنيسى

أدان حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين ومجلس النقابة، ما قامت به القوات الإسرائيلية من تعامل وحشي مع المظاهرات السلمية للشعب الفلسطيني، التي انطلقت في غزة لإحياء يوم الأرض، ما أفضى إلى سقوط أعداد من القتلى ومئات المصابين في قطاع غزة.

وأكد الكنيسي، أن العدوان الإسرئيلي الغاشم ضد المدنيين العُزل، لن يُعطي شرعية لهذا الكيان، ولن يمرر عمليات تهويد القدس والمستوطنات، مطالبا القوى الفلسطينية بالتوحد وإنهاء الخلافات من أجل مواصلة العمل وحل القضية الفلسطنية.

ودعا الكنيسي الأمة العربية والإسلامية لاتخاذ موقف أكثر حسمًا ودعمًا للشعب الفلسطيني، كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف إنساني وأخلاقي يضع إسرائيل أمام مسؤوليتها.

أخبار متعلقة

عاجل| القوات الإسرائيلية تقتحم مستشفى المقاصد في القدس

عاجل| القوات الإسرائيلية تقتحم مستشفى المقاصد في القدس
بث مباشر لإطلاق القوات الإسرائيلية الغاز والرصاص تجاه الفلسطينيين

بث مباشر لإطلاق القوات الإسرائيلية الغاز والرصاص تجاه الفلسطينيين
القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا من "برطعة" جنوب غرب جنين

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا من "برطعة" جنوب غرب جنين
موقع أمريكى: القوات الجوية المصرية تتفوق على «الإسرائيلية»

موقع أمريكى: القوات الجوية المصرية تتفوق على «الإسرائيلية»

التعليقات

أحدث الأخبار

سيناريوهات تنتظر "تريكة" حال عودته إلى مصر

سيناريوهات تنتظر "تريكة" حال عودته إلى مصر

البابا تواضروس يحتفل بأحد السعف في الإسكندرية

البابا تواضروس يحتفل بأحد السعف في الإسكندرية

غدا.. عرض "سلم نفسك" بالمهرجان المسرحى بمكتبة الإسكندرية

غدا.. عرض "سلم نفسك" بالمهرجان المسرحى بمكتبة الإسكندرية

عليوة: شركات البترول دفعت بسيارات إطفاء للسيطرة على "حريق السخنة"

عليوة: شركات البترول دفعت بسيارات إطفاء للسيطرة على "حريق السخنة"

بعد انطلاقه.. تعرف على الدول المشاركة بمعرض الإسكندرية للكتاب

بعد انطلاقه.. تعرف على الدول المشاركة بمعرض الإسكندرية للكتاب

اختيارات الوطن

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

شالوا القديمة وحطوا الجديدة.. والنتيجة ماكينات المترو «تحت الصيانة»

شالوا القديمة وحطوا الجديدة.. والنتيجة ماكينات المترو «تحت الصيانة»

صناعة الفوانيس على كرسى متحرك: رمضان «كريم»

صناعة الفوانيس على كرسى متحرك: رمضان «كريم»

«ماريا».. أول محجبة تقترب من لقب ملكة جمال إنجلترا

«ماريا».. أول محجبة تقترب من لقب ملكة جمال إنجلترا

مسنة تفكر فى الزواج للخلاص من الوحدة: نفسى حد يحتوينى

مسنة تفكر فى الزواج للخلاص من الوحدة: نفسى حد يحتوينى

الأكثر قراءة

عاجل