"الإعلاميين": تدين اعتداءات جيش الاحتلال "الوحشية" على الفلسطينيين

أدان حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين ومجلس النقابة، ما قامت به القوات الإسرائيلية من تعامل وحشي مع المظاهرات السلمية للشعب الفلسطيني، التي انطلقت في غزة لإحياء يوم الأرض، ما أفضى إلى سقوط أعداد من القتلى ومئات المصابين في قطاع غزة.

وأكد الكنيسي، أن العدوان الإسرئيلي الغاشم ضد المدنيين العُزل، لن يُعطي شرعية لهذا الكيان، ولن يمرر عمليات تهويد القدس والمستوطنات، مطالبا القوى الفلسطينية بالتوحد وإنهاء الخلافات من أجل مواصلة العمل وحل القضية الفلسطنية.

ودعا الكنيسي الأمة العربية والإسلامية لاتخاذ موقف أكثر حسمًا ودعمًا للشعب الفلسطيني، كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف إنساني وأخلاقي يضع إسرائيل أمام مسؤوليتها.