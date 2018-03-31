المسلماني: دعوة الكويت لاجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين أنقذت موقف العرب

قال الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن دولة الكويت نجحت في رئاسة مجلس الأمن في دورته الحالية على أكثر من صعيد، سواء على الصعيد المؤسسي بدعوتها لتمثيل المجموعة العربية بمقعد دائم في مجلس الأمن في حال توسيع المجلس وإصلاح الأمم المتحدة، استنادا لعدد الدول العربية وحجم سكانها وحضورها في السياسة العالمية، أو تعزيز القانون الدولي ودعم المبادئ الإنسانية، وأبرزها دعوة الكويت لجلسة طارئة لمجلس الأمن، لبحث العدوان الإسرائيلي علي فلسطين والذي أدى إلى استشهاد وإصابة الكثير من الفلسطينيين.

وأضاف المسلماني، في تصريحات صحفية اليوم، أن السياسة الخارجية لدولة الكويت في عهد الشيخ صباح الأحمد اتسمت بالمسؤولية والاعتدال، وحافظت على خطها العروبي في ثبات واعتزاز دون صخب أو ضجيج، موضحا أن دعوتها لاجتماع مجلس الأمن أنقذت الموقف العربي الذي يعاني من الترهل والضعف ويحاط بالكثير من الضغوط والتحديات.