سحر نصر: حجم التمويل لمشروعات تنمية سيناء 16 مليار دولار

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن حجم التمويل لمشروعات تنمية سيناء يبلغ 16 مليار دولار، نصفهم توفرهم الدولة المصرية، والنصف الآخر من الجانب السعودي.

وأضافت أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي تستفيد من حوافز قانون الاستثمار الجديد الصادر مؤخرا، وتشمل 50% إعفاء ضريبيا من التكلفة الاستثمارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء تعليقا على قرار إنشاء منطقة حرة في نويبع بجنوب سيناء، إن القرار مهم ضمن خطط تنمية سيناء، كما يكتسب أهمية مضاعفة في ضوء أن منطقة نويبع الجديدة هي أول عودة لإنشاء المناطق الحرة بعد توقف طويل، إذ كانت آخر منطقة حرة أنشأتها مصر في العام 2005.