رئيس "حقوق إنسان النواب": مصر تحتاج إلى وزراء ومحافظين بدرجة مقاتلين

أكد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن انتخاب المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي كان ضرورة مهمة وحتمية، لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي حققها لمصر وشعبها.؟

وقال إن الشعب المصري، ومن خلال المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية، أكد للعالم كله أنه شعب عظيم وعلى وعي وإدراك كاملين بأنه لا بديل عن الرئيس السيسي.

وأضاف عابد، في بيان اليوم، أن مصر تحتاج إلى وزراء ومحافظين من المقاتلين، وكفى أيادٍ مرتعشة، موضحا أن هناك عددا من الوزراء ليسوا على مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة لتنفيذ فكر ورؤى القيادة السياسية، لتحقيق التنمية الشاملة داخل مصر.

وأوضح أننا نريد من الرئيس استكمال المشروعات القومية العملاقة، وأن يتجه نحو إصلاح شركات قطاع الأعمال العام، وعلاج مشكلات الشركات الخاسرة وتحويلها إلى رابحة، والعمل على إحياء صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب، والإسمنت والسيارات، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات أكدت أن من ينتمون لجماعة الإخوان، وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، لا وزن ولا قيمة لهم داخل المجتمع المصري.