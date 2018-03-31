محافظ الدقهلية: بدء استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال "شم النسيم"

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عن بدء استعدادات جميع أجهزة المحافظة لاستقبال أعياد الربيع "شم النسيم"، موضحا أنه تم تكليف كافة قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة باتخاذ جميع التدابير الأزمة كل في نطاقه استعدادا لاستقبال شم النسيم.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، أنه وجه بأهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل عل حلها على مدار 24 ساعة، وتكثيف الحملات الرقابية من الصحة، الطب البيطري، شرطة التموين، البيئة، المسطحات لضبط السلع الغير صالحة ومجهولة المصدر وفحص الثلاجات بكافة المنافذ والمحلات ومراجعة البيانات المدونة على السلع والتأكد من الإفراج الصحي وسحب العينات منها وتحليلها ومصادرة ملح السياحات غير الصالح للاستخدام بمصانع المخللات والألبان والأسماك، بالإضافة إلى استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة ورعايتها وكذا توفير الأدوية والأمصال بها خاصة ما هو مخصص لحالات التسمم.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يوجد تمركز لسيارات الإسعاف بمناطق المحافظة وفق خطة محددة للاستجابة الفورية لأي طوارئ، قيام شرطة المسطحات بالمواجهة والتصدي للمخالفين غير القائمين بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة والمهنية بالقوارب ووسائل النقل النهري منعا للحوادث، استعدادات الحماية المدنية للتعامل مع أي طوارئ.

وأكد "الشعراوي"، ضرورة جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع أنحاء المحافظة لاستقبال الرواد، مضيفا أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء يعمل على التعامل الفوري مع أي أعطال تلبية للاحتياجات المتزايدة للمواطنين من تلك الخدمات خلال أعياد الربيع.

وأشار المحافظ، أنه تم تكليف رئيس مدينة جمصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لأن تكون المدينة في أبهى صورها من ناحية النظافة وكافة المرافق لاستقبال الزوار وكذا زيادة عدد فرق الانقاذ على الشاطئ وتمركز الإسعاف علية للتجاوب الفوري مع الطوارئ، فضلا عن قيام إدارة المرور مع إدارة المواقف لتنظيم حركة المرور وانتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدي للمخالفين فورا.