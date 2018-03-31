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الوطن

وكيل "تعليم الغربية" يوجه بوضع آليات الانتهاء من جداول امتحانات الطلاب

منذ 20 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
وكيل "تعليم الغربية" يوجه بوضع آليات الانتهاء من جداول امتحانات الطلاب

وكيل التعليم بالغربية يوجه بنشر جداول امتحانات نهاية العام للطلاب

وجه الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم، جمال عبدالعال وكيل المديرية، بضرورة عقد اجتماع موسع مع كل من مدير قطاع التعليم الفني وقطاع التعليم العام والخاص، لوضع خطوات وآليات الانتهاء من جداول الامتحانات الخاصة بطلاب النقل بالمدارس.

كما وجه وكيل التعليم، خلال لقائه موجهي المواد التعليمية، بضرورة أن تكون الامتحانات في متناول كافة الطلاب من الكتاب المدرسي، والمقرر الوزاري تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وأشار وكيل التعليم، إلى أن نائب ومساعد وزير التربية والتعليم وافق على سماح للطلاب التعليم الفني المفصولين، وإعادة قيدهم بموجب السماح بالالتحاق وأداء أمتحانات نهاية العام حفاظًا على مستقبلهم الدراسي.

وتابع وكيل الوزارة "احنا دورنا نحل مشكلات الطلاب، وحددنا امتحانات أبناءنا فى 28 أبريل المقبل، وربنا يوفقهم، وكلنا إيد واحدة لصالح مصر بلدنا".

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