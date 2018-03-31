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الوطن

نصر: الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع

منذ 11 دقيقة
كتب: وائل سعد
نصر: الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع

سحر نصر

 قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع، يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون مع الصناديق العربية، لافتة إلى أنه تم توقيع اتفاق الصندوق المصري السعودي لإنشاء صندوق استثماري يساهم في ضخ استثمارات، بإجمالي 16 مليار دولار مناصفة بين الجانب المصري والسعودي.

وتابعت: تجري مفاوضات مع عدة جهات لتوصيل البنية الأساسية، مضيفة أنه تم الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع لتيسير إجراءات الاستثمار بها.

أشارت الوزيرة، إلى أن إنشاء المنطقة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للإسراع ببرامج التنمية في سيناء والربط بالمشروعات الكبرى من طرق وأنفاق، مشيرة إلى أن الاستثمار وإحداث التنمية يساعدان في القضاء على الإرهاب.

 

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