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الوطن

نهال عنبر تكشف تفاصيل دورها في مسلسل"فوق السحاب"

منذ 17 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
نهال عنبر تكشف تفاصيل دورها في مسلسل"فوق السحاب"

نهال عنبر

انتهت الفنانة نهال عنبر من تصوير نصف مشاهدها من أحداث مسلسل"فوق السحاب"، بطولة النجم هاني سلامة، والمقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل، عبر القنوات الفضائية، على أن تستكمل باقي مشاهدها بالعمل خلال الفترة المقبلة.

وقالت نهال في بيان لها: إن دورها بالعمل يحتوي على توليفة متنوعة ما بين الدراما والكوميدي، خاصة أنها تركبية غريبة عليها فهي سيدة "مجنونة وغريبة في تصرفاتها" وتكون والدة"نزار" الشخصية التي يقدمها الفنان وائل عبد العزيز.

وأشارت أنها تعجبت كثيرا حينما قام المخرج رؤوف عبد العزيز بعرض هذه الشخصية عليها خاصة أنها بعيدة عنها ودور غير متوقع أن يتم عرضه عليها وتقوم بتقديمه، وهذا الأمر أكثر ما جذبها في الشخصية لكونها تحتوي على تحدي كبير بالنسبة لها ، مؤكدة أنها احترمت في رؤوف عبد العزيز روح المغامرة والإصرار الذي يستحوذ على تفكيره في تقديم الممثلين المشاركين في العمل في أدوار غريبة عليهم، وغير متوقع أن يشرعوا في تقديمها، كما أنه مخرج لدية رؤية وفكر جديد وسيصبح من أكبر مخرجين مصر خلال الفترة المقبلة .

وأكدت، أنها تتوقع للمسلسل نجاح باهر خاصة في ظل نجم محترم مثل هاني سلامة يعمل دائما على مساعدة الآخرين وتقديم يد العون لهم، هذا إلى جانب أنه سيطل على الجمهور بشكل جديد وشخصية مختلفة تماما عنه ولوك مميز، موضحة أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها معه ومع كل فريق العمل ولكنها مستمتعة جدا بهذا التعاون، الذي يسيطر عليه جو من الحب والود بين جميع المتواجدين فيه.

مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة، وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر ونهال عنبر، وعفاف شعيب ومنى عبد الغني وميرنا نور الدين، وشادي ألفوس وتوني ماهر وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز وانتاج سنرجي لمالكها تامر مرسي.

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