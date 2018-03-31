الأمين العام "للنفط العرب": استقبال الوفود المشاركة في المؤتمر غدا

يعقد الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، برئاسة الكيميائي عماد حمدي، الاجتماع الأول لمجلسه التنفيذي، في مدينة شرم الشيخ، في الفترة من الأول من أبريل 2018، ويستمر لمدة 4 أيام.

وقال عماد حمدي الأمين العام للاتحاد، إن استقبال الوفود التي ستأتي من مختلف البلاد العربية للمشاركة في المؤتمر، سيكون غدا، وسينطلق المؤتمر بالجلسة الافتتاحية للمجلس، بعد غدٍ، كما أنه سيتم تكريم النقابيين السابقين.

وأضاف حمدي، في بيان اليوم، أنه سيتم تحديد موعد إجراء انتخابات المجلس التنفيذي، خلال اليوم الأول عقب الجلسة الافتتاحية، على أن يكون الموعد خلال مدة انعقاد المؤتمر، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن البيان الختامي وتوصيات المؤتمر في آخر أيام المؤتمر.

وأوضح أن الاتحاد سينظم رحلة سياحية للوفود العربية المشاركة في المؤتمر إلى معالم سيناء، في إطار عملية تنشيط السياحة في مصر.