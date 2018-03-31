افتتاح معرض الإسكندرية الدولي للكتاب بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

افتتح مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، معرض مكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، بحضور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وعباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، وهيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، خالد حلبي، رئيس الأتحاد العربية للمكتبات، كامل عبد الجليل، رئيس مكتبة الكويت الوطنية.

وقال مصطفي الفقي:"إن معرض مكتبة الإسكندرية المقام بالتعاون مع هيئة الكتاب يعبرعن روح الإسكندرية الثقافية"، متابعًا :"نحن نُدرك أن هذه الشراكة الثقافية تجعلنا نؤكد على الدور الكبير للمكتبة في التفاعل مع كل القضايا".

وأضاف "الفقي" أن المعرض يشارك فيه عدد من الدول العربية وكذلك الأزهر الشريف، قائلا:"أرجو أن يجد المعرض كل القبول والدعم من الجميع".

واستنكر الفقي، ما قام به الكيان الصهيوني من اعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل في ذكرى الإحتفال بيوم الأرض، مؤكدًا أن ما حدث هو أمر جلل فكلما حاولنا أن نُحسن من فرص السلام؛ تأتي إسرائيل كعادتها وترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الإسرائيلين دأبوا كعادتهم في سفك الدماء وهدم المنازل ولم نكن نتصور أن يحدث ما حدث أمس تجاه الشعب الفلسطييني.

من جانبه ثمّن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الدور الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في نشر العلم والثقافة في العالم أجمع، لافتًا إلى أن المحافظة تشهد خلال هذه الفترة فعاليات ثقافية متوازية من بينهم معرض الإسكندرية للكتاب معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تؤكد مكانة المدينة الساحلية في حوض البحر المتوسط.

من جانبه قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب،:"إن المعارض الثلاثة المتواجدة في الاسكندرية هي ثلاثة أجنحة لمعرض واحد تمثل اصطفافا ثقافيًا في مرحلة مهمة من عمر الوطن التي تحتاج إلى تكاتف كل الجهود لمواجهة مايمكن أن يجابه هذا الوطن".

وأضاف :" نحن في مرحلة نحتاج إلى دعم الهوية العربية والإسلامية ودعم ونشر الهوية في هذا الوقت الدقيق الذي نواجه فيه اخطارً في الداخل وعلى الحدود".

بدورها قالت هيفاء أبو غزالة، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية قطعت شوطًا كبيرًا في الحفاظ على الوثائق والتراث التي تعكس الدور الثقافي بالغ الأهمية للجامعة العربية.

وأضافت :" ونحن نشاركم إطلاق البوابة الإلكترونية نتطلع إلى خروجه بشكل فني يحقق الهدف منه وهو الحصر الشامل لكل المكتبات في الدول العربية"، لافتة إلى تبني مكتبة الإسكندرية عددًا من المشروعات منها مشروع توثيق تاريخ الجامعة الدول العريبية وتوثيق مسيرة التعاون العربي المشترك.

بدوره أشاد الدكتور خالد حلبي، رئيس الاتحاد العربي للمكتبات، بإنجاز مشروع تجميع بيانات المكتبات العربية، لافتا إلى المساهمة الكبيرة التي ستحققها تلك الخطوة في تسهيل العمل على الباحثين وأصحاب المكتبات والقارئ العادي، لافتًا إلى أن العمل لم ولن ينتهي عند هذا الحد.

من جانبه قال كامل عبد الجليل، رئيس مكتبة الكويت الوطنية، إنهم يتطلعون إلى مزيد من التعاون بين الكويت ومكتبة الإسكندرية لما لها من خبرة كبيرة، مشيرًا إلى أن إنجاز مشروع البوابة الإلكترونية الشامل للمكتبات العربية هو إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مكتبة الإسكندرية.

وأضاف : " لمكتبة الاسكندية مكانة خاصة بين كل المكتبات العربية فلها الريادة التي يسجلها التاريخ لتبرهن على مكاتة الحضارة "، متطلعًا إلى مزيد من التعاون من مشاريع مشتركة مع مكتبة الاسكندرية في مجال الأعمال الفنية المتخصصة التي يحتاجون فيها الي الخبرة المصرية، قائلا:" سنبحث كيفية وضع تنفيذ الأولويات لبعض المشاريع الكويتية على أرض الواقع".

وأشار الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، إلى أن المعرض هذا العام يشارك فيه العديد من الدول ويصاحبه 150 فعالية ثقافية و 550 مشارك في عدد كبير من الدول.

وأوضح أن المكتبة ستستضيف غدًا الدورة الأولى لمهرجان الاسكندرية المسرحي في نسخته الأولى، مثمنًا قرار وزارة الثقافة بجعل مكتبة الاسكندرية مكتبة إيداع لكل الاصدارات التي ستنتجها الوزارة.