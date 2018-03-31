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الوطن

"مميش" يستقبل رئيس الأركان الباكستاني ويصحبه في جولة بحرية بالقناة

منذ 13 دقيقة
كتب: مروة عبد الله
"مميش" يستقبل رئيس الأركان الباكستاني ويصحبه في جولة بحرية بالقناة

الفريق مُهاب مميش ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية

استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم السبت، الفريق أول زوبير محمود حياة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، وبرفقته الملحق العسكري الباكستاني في مصر، بحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس وعدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي اللقاء على هامش الزيارة الرسمية لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية إلى مصر، ويهدف إلى التعرف عن قرب على مشروعات التطوير بقناة السويس ومستجدات مشروع التنمية بمنطقة القناة.

في كلمته، رحب الفريق مُهاب مميش بالحضور، وأشاد بعلاقات التعاون التاريخية المشتركة والتقارب الشديد بين مواطني البلدين، متمنيا فتح أواصر جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة، بما يمكن معه مواجهة التحديات وخلق أفاقاً جديدة للتنمية.

وشدد رئيس الهيئة، على الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية باعتبارها الممر الأسرع والأقصر والأكثر أمانا بين الشرق والغرب، مشيرا إلى نجاح هيئة القناة في الحفاظ على صدارتها من خلال تنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي وأحدثها مشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى انتهاج الهيئة لسياسات تسويقية مرنة استطاعت جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وأوضح الفريق مميش، أن مشروع القناة الجديدة جاء كضرورة حتمية للحفاظ على صدارة القناة وإثبات جدارتها على مواكبة التغيرات المستمرة في صناعة النقل البحري، مضيفا أن الدولة المصرية تتطلع إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس وخلق حياة جديدة بالمنطقة، بتنفيذ مشروع التنمية الواعد بمنطقة القناة وطرحه على الخريطة الاستثمارية العالمية لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في المناطق الصناعية واللوجيستية التابعة للمشروع، فضلا عن تقديم حزمة من الخدمات البحرية واللوجيستية ضمن الموانيء الستة بمنطقة القناة.

من جانبه، عبر الفريق أول زوبير محمود حياة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، عن سعادته البالغة لرؤية خطط التنمية المصرية تتحول إلى واقع ملموس من خلال مشروعات قومية عملاقة تبرهن للعالم أجمع إرادة وقدرة المصريين على مواجهة التحديات وصنع غد أفضل.

وخلال الزيارة، استمع الضيوف إلى عرض تقديمي عن مشروع قناة السويس الجديدة، يوضح أهميتها في خدمة حركة التجارة العالمية، وكيفية تكاملها مع مشروع التنمية بمنطقة القناة لتغيير مستقبل المنطقة وتحويلها إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي.

عقب ذلك، قدم الفريق مُهاب مميش، درع قناة السويس الجديدة إلى الفريق أول زوبير محمود حياة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، ثم دعاه والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ثم زيارة موقع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

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