"الصدر" يأمر مقاتليه بتأمين طريق بين ديالى وكركوك وصلاح الدين

أمر المعارض السياسي البارز، مقتدى الصدر، اليوم، فصيله المسلح "سرايا السلام"، بتأمين الطريق الواصل بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق).

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، حاكم الزاملي، المنتمي للتيار الصدري، إن "انتشار سرايا السلام في المنطقة الممتدة بين قضاء داقوق في كركوك، وطوزخرماتو في صلاح الدين، وصولًا الى ناحية آمرلي، في ديالى، هو للمشاركة في تأمينها"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف الزاملي، في مؤتمر صحفي في قضاء طوزخرماتو، أن "الانتشار يأتي بتوجيهات للزعيم (الشيعي) مقتدى الصدر، ولدعم القوات الأمنية المتواجدة هناك".

وتابع: "الأمن في قضاء طوزخرماتو مستقر، ونحتاج إلى إعادة الانتشار في الطرق الخارجية، وهناك طرق يجب أن تغلق لأنها تهدد أمن القضاء".

وانتقد الزاملي "تكدس القطعات (القوات) العسكرية في المدن"، ووصفه بالإجراء "غير المجدي"، داعيًا إلى توزيع القوات على طريق القضاء وصولًا إلى ناحية العظيم، شمالي ديالى.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني بأن وحدات مشتركة من الشرطة الاتحادية والرد السريع (تتبعان الداخلية) والحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة)، بدأت عملية عسكرية واسعة، في أطراف طوزخرماتو، ذات الغالبية التركمانية، لملاحقة مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي.