تسجيل الدخول

الوطن

"الصدر" يأمر مقاتليه بتأمين طريق بين ديالى وكركوك وصلاح الدين

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
"الصدر" يأمر مقاتليه بتأمين طريق بين ديالى وكركوك وصلاح الدين

زعيم التيار الصدري-مقتدى الصدر-صورة أرشيفية

أمر المعارض السياسي البارز، مقتدى الصدر، اليوم، فصيله المسلح "سرايا السلام"، بتأمين الطريق الواصل بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق).

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، حاكم الزاملي، المنتمي للتيار الصدري، إن "انتشار سرايا السلام في المنطقة الممتدة بين قضاء داقوق في كركوك، وطوزخرماتو في صلاح الدين، وصولًا الى ناحية آمرلي، في ديالى، هو للمشاركة في تأمينها"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف الزاملي، في مؤتمر صحفي في قضاء طوزخرماتو، أن "الانتشار يأتي بتوجيهات للزعيم (الشيعي) مقتدى الصدر، ولدعم القوات الأمنية المتواجدة هناك".

وتابع: "الأمن في قضاء طوزخرماتو مستقر، ونحتاج إلى إعادة الانتشار في الطرق الخارجية، وهناك طرق يجب أن تغلق لأنها تهدد أمن القضاء".

وانتقد الزاملي "تكدس القطعات (القوات) العسكرية في المدن"، ووصفه بالإجراء "غير المجدي"، داعيًا إلى توزيع القوات على طريق القضاء وصولًا إلى ناحية العظيم، شمالي ديالى.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني بأن وحدات مشتركة من الشرطة الاتحادية والرد السريع (تتبعان الداخلية) والحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة)، بدأت عملية عسكرية واسعة، في أطراف طوزخرماتو، ذات الغالبية التركمانية، لملاحقة مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي.

أخبار متعلقة

زعيم "التيار الصدري" في العراق يوجه "سرايا السلام" بتسليم السلاح

زعيم "التيار الصدري" في العراق يوجه "سرايا السلام" بتسليم السلاح
زعيم التيار الصدري يأمر بانطلاق قيادة "سرايا السلام" إلى كركوك

زعيم التيار الصدري يأمر بانطلاق قيادة "سرايا السلام" إلى كركوك
عاجل| مقتدى الصدر يدعو "الحشد الشعبي" إلى تسليم السلاح للدولة

عاجل| مقتدى الصدر يدعو "الحشد الشعبي" إلى تسليم السلاح للدولة
مقتدى الصدر ينتقد التحالف بين العبادي والحشد الشعبي في الانتخابات

مقتدى الصدر ينتقد التحالف بين العبادي والحشد الشعبي في الانتخابات

التعليقات

أحدث الأخبار

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

محافظ القاهرة يطالب بمراجعة الكنائس وتغطية محيطها بالكاميرات

محافظ القاهرة يطالب بمراجعة الكنائس وتغطية محيطها بالكاميرات

ميناء دمياط: مغادرة 84 سيارة نقل محملة بـ3888 طن قمح

ميناء دمياط: مغادرة 84 سيارة نقل محملة بـ3888 طن قمح

محمد مرعي نائبا لرئيس مدينة أبو المطامير في البحيرة

محمد مرعي نائبا لرئيس مدينة أبو المطامير في البحيرة

أفراد أمن "غزل كفر الدوار" يحتجزون رئيس الشركة داخل مكتب المدير المالي

أفراد أمن "غزل كفر الدوار" يحتجزون رئيس الشركة داخل مكتب المدير المالي

اختيارات الوطن

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

شالوا القديمة وحطوا الجديدة.. والنتيجة ماكينات المترو «تحت الصيانة»

شالوا القديمة وحطوا الجديدة.. والنتيجة ماكينات المترو «تحت الصيانة»

صناعة الفوانيس على كرسى متحرك: رمضان «كريم»

صناعة الفوانيس على كرسى متحرك: رمضان «كريم»

الأكثر قراءة

عاجل