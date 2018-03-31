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الوطن

مسؤول عراقي: عودة 500 نازح إلى المناطق المحررة في الأنبار

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
مسؤول عراقي: عودة 500 نازح إلى المناطق المحررة في الأنبار

صورة أرشيفية

أكد مسؤول عراقي في وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم، أن أكثر من 500 نازح تم إعادتهم إلى المناطق المحررة في محافظة الأنبار (100 كم غربي البلاد).

وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي جهاكير، في بيان، إن "152 نازحا عادوا من مخيم التكية الكسنزانية في بغداد، و355 نازحا من مخيمات الوزارة في عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار، عادوا إلى مناطقهم بقضائي القائم والفلوجة".

وأضاف المسؤول، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية، أن "كوادر الفرع قاموا بنقل الأسر العائدة بحافلات، ونقل أمتعتهم بشاحنات حمل خصصت لهم بالتعاون مع وزارة النقل".

من جهته، قال لطيف عبدالله عضو اللجنة المشرفة على تسجيل النازحين الراغبين بالعودة، إن "غالبية النازحين في المخيمات لا يرغبون بالبقاء بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها"، مشيرا إلى أن "هناك خطة لإعادة جميع النازحين في محافظة الأنبار إلى مناطقهم بأسرع وقت خلال العام الحالي".

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