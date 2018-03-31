بالصور| قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة عجوز ألقى نفسه ببحر يوسف في الفيوم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، في محافظة الفيوم، من انتشال جثة رجل، بالمعاش، أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبري المحمدية، بوسط المدينة، في بحر يوسف، لإصابته بحالة اكتئاب منذ فترة.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم أول الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط رجل من أعلى كوبري المحمدية، ببحر يوسف، في العاشرة صباح اليوم.

وأفاد البيان الأمني، أن قوات الإنقاذ النهري، انتقلت إلى مكان الحادث، وتبين إقدام المواطن "ح. ع."، 65 سنة، بالمعاش، ومقيم بمنطقة تقسيم مضرب الأرز، بالإقدام على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبري المحمدية في بحر يوسف، وكثفت جهودها للبحث عنه.

وذكر البيان الأمني، أن ابنه "ج. ح."، 28 سنة، محام، وزوج ابنته "ع. م."، 25 سنة، مبلط سيراميك، قالا أنه أقدم على الانتحار، بإلقاء نفسه من أعلى الكوبري ببحر يوسف، وأنه مريض نفسيًا ويعاني من حالة إكتئاب منذ فترة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، منذ دقائق، من انتشال جثته، بعد جهود كبيرة بحثًا عن الجثة في المنطقة من كوبري المحمدية إلى كوبري السنترال، ونقلت جثته بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2089 لسنة 2018 ميلاديًا، إداري قسم أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.