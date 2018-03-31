"قطر للبترول" ترفع نسبة تملك الأجانب في شركات تابعة لها إلى 49%

أعلنت شركة "قطر للبترول"، اليوم السبت، رفع نسبة التملك للأجانب، في 4 شركات تابعة لها، مدرجة في سوق الأوراق المالية، إلى 49%.

وأوضحت الشركة في بيان لها، إنها وجّهت بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وفقًا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية للأنباء.

والشركات التابعة لـ"قطر للبترول" في البورصة هي الكهرباء والماء القطرية، وقطر للوقود "وقود"، والخليج الدولية للخدمات، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وتبلغ نسبة تملك الأجانب في تلك الشركات، حاليًا، 25% من رؤوس أموالها، باستثناء "مسيعيد"، التي تبلغ 15%.

وأكدت الشركة أنها وافقت أيضًا على رفع نسبة تملك المساهم في "وقود" إلى 1%، وفي "الخليج الدولية" و"مسيعيد" إلى 2%.

ونقل البيان عن "سعد بن شريدة الكعبي"، الرئيس التنفيذي للشركة، أن القرار يأتي "في ظل تزايد قوة ومتانة الاقتصاد القطري، الذي تلعب فيه صناعة الطاقة دورًا أساسيًا".

وتابع الكعبي، أن القرار سيعزز سوق الأوراق المالية المحلي، وقدرته على جذب الإستثمارات المحلية والعالمية.