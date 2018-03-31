«س و ج» حول الفياجرا في عيد ميلادها العشرين

ماذا عن امتصاصها فى الجسم؟

الفياجرا يمتصّ سريعاً من 30 إلى 120 دقيقة بمتوسط ساعة، وهى المدة التى ينصح بها الأطباء، أى إن القرص يؤخذ قبل الجماع بساعة لهذا السبب وعلى معدة خالية، وتمثيله الغذائى يتمّ فى الكبد، ولذلك فالأدوية التى تؤثر فى إنزيمات الكبد لا بدّ أن تؤخذ باحتراس معه، وهذا سرّ التوصية بتناوله بروشتة الطبيب الذى يسأل المريض عن الأدوية التى يتناولها، وحتى لا تتعارض مع الفياجرا.

ما المضاعفات المحتملة؟

المضاعفات والأعراض الجانبية لخصتها الشركة المنتجة فى الأعراض التالية:

1- الصداع: وجدَ أثناء الدراسة أن واحداً من كل عشرة أشخاص تناولوا الفياجرا أصابه الصداع، ولذلك فإنه لا يوصف لمرضى الصداع المزمن أو الصداع النصفى.

2- تغيّرات فى الرؤية: وجد أثناء الدراسة أن 3% ممن تعاطوا الدواء أصيبوا بتغيرات فى الرؤية، وهى لحسن الحظ تغيرات مؤقتة تتراوح ما بين العتامة إلى تغير ألوان الأشياء على شكل هالات ملونة زرقاء أو خضراء. وقد شرحنا السبب فى تلك الهالات من قبل فى فقرة سابقة.

3- الدوخة: قد يؤدى الدواء، نظراً لتأثيره على الأوعية الدموية وتمددها، إلى انخفاض مفاجئ فى ضغط الدم، ولذلك لا يحبذ تناوله مع أدوية الضغط المرتفع.

4- الانتصاب المستمرّ PRIAPISM: وهو الانتصاب الذى يمتد ويتجاوز الأربع ساعات ولم تصادفه الأبحاث، إلا أنه من الأمانة العلمية أن نذكره من الناحية النظرية، وهو من الممكن أن يضرّ بأنسجة القضيب.

* جزء من «ملف خاص»، أعدّه الدكتور خالد منتصر بعنوان: الحبة الزرقاء تحتفل بعيد ميلادها العشرين - لمطالعة الملف كاملًا (من هنا).