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الوطن

"العليا لمياه النيل" تبحث اجتماع سد النهضة المرتقب

اليوم PM 05:36
كتب: وائل سعد
"العليا لمياه النيل" تبحث اجتماع سد النهضة المرتقب

اللجنة العليا لمياه النيل

اجتمعت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقضية المياه، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والخارجية والري، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع الموقف الحالي للمفاوضات الخاصة بملف سد النهضة، وذلك في ضوء قرب انعقاد الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة الخرطوم يومي 4 و5 إبريل المقبل، والذي يحضره وزراء الخارجية، والري والموارد المائية، ورؤساء أجهزة الاستخبارات لكل من مصر وإثيوبيا والسودان.

كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الموارد المائية وتنميتها في مصر، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على ضبط الاستهلاك في الاستخدامات المختلفة للمياه، ونشر الوعي بثقافة الترشيد لدى المواطنين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الري، وكذلك ما يتعلق بخطة الدولة لتطهير الترع والمصارف.

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