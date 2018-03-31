حملة "كلنا معاك" تُنظم 3 احتفالات كبرى عقب إعلان نتيجة الانتخابات بقنا

أعلن منسق الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي "كلنا معاك" بمحافظة قنا عن استعداد الحملة لتنظيم 3 احتفاليات كبري بميادين المحافظة مساء الاثنين المقبل، احتفالًا بالفوز الذي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018، والمجهود الذي بذله أعضاء الحملة في مختلف مواقعهم علي مستوي القرى والمراكزالتابعة للمحافظة.

وقال منسق "حملة كلنا معاك" بقنا، في بيان صحفي: "إن أولى تلك الاحتفالات سيكون بميدان الساعة أشهر ميادين محافظة قنا، بالتوازي مع الاحتفالات بميدان العروسة بمركز نجع حمادي، واحتفالات مختلف مراكز المحافظة بدايةً من مركز أبوتشت شمالًا وحتى مركز قوص جنوبًٍا.

ووجه الدعوة لجميع أبناء محافظة قنا بوجه عام، ولأعضاء حملة كلنا معاك من أجل مصر بوجه خاص، لحضور الاحتفالات الضخمة التي سيتم إقامتها بميادين المحافظة، والمشاركة الإيجابية دائمًا من أجل رفعة الوطن والوقوف صفًا واحدًا في وجه المتربصين بالوطن في الداخل والخارج خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد الأمة.