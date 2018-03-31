تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| محافظ كفر الشيخ يكرم 750 يتيما في بلطيم

منذ 54 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| محافظ كفر الشيخ يكرم 750 يتيما في بلطيم

محافظ كفرالشيخ يكرم 750 يتيم بمؤسسة تسنيم بالبرلس

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم، الحفل الذي نظمته مؤسسة "تسنيم" للأعمال الخيرية، برئاسة اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان، عضو المجلس العسكري السابق، في فندق القوات المسلحة بمدينة مصيف بلطيم، للاحتفال بيوم اليتيم، وذلك بحضور المهندس طلعت عبد القادر، مساعد المحافظ لمنطقة شرق، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، والمحاسب فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس محمد محجوب، رئيس برج البرلس.

حضر الحفل المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، والقص متى موسى، راعى كنيسة بلطيم، والكاتب الصحفي عصام القلا، منسق عام المؤسسة وأمين عام الصندوق، وعددٍ من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وفى نهاية الحفل، كرم المحافظ 750 يتيمًا، وأمهاتهم، وذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى توزيع عددٍ من الهدايا.

وأمر المحافظ بصرف مكافأة مالية للقائمين على تنظيم هذا الاحتفال، مقدمًا الشكر لهم والتحية لرجال الشرطة والجيش الأبطال والشعب المصري العظيم .

وقدم اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان، الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحفل.

أخبار متعلقة
الهند: قطر دعمت جماعات إرهابية باسم الأعمال الخيرية

الهند: قطر دعمت جماعات إرهابية باسم الأعمال الخيرية
محلب في مؤتمر

محلب في مؤتمر "بنك الكساء": أدعم كل الأعمال الخيرية الخادمة للمحتاجين
الوليد بن طلال يتبرع

الوليد بن طلال يتبرع "بكامل" ثروته لـ"الأعمال الخيرية"
الرئاسة: تهيب بعدم نشر برقيات تعازي.. وتفضل التبرع لـ"الأعمال الخيرية"

الرئاسة: تهيب بعدم نشر برقيات تعازي.. وتفضل التبرع لـ"الأعمال الخيرية"
تنظيم حفل موسيقي تذكاري لـ"ديفيد بوي" لصالح الأعمال الخيرية

تنظيم حفل موسيقي تذكاري لـ"ديفيد بوي" لصالح الأعمال الخيرية
تنظيم حفل موسيقي تذكاري لأعمال ديفيد بوي لصالح الأعمال الخيرية

تنظيم حفل موسيقي تذكاري لأعمال ديفيد بوي لصالح الأعمال الخيرية
هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية تطلق حملة "بذور الخير" الرمضانية في فلسطين

هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية تطلق حملة "بذور الخير" الرمضانية في فلسطين
عمرو أديب: سنستثمر المتعلقات الشخصية لميسي ونيمار لصالح الأعمال الخيرية

عمرو أديب: سنستثمر المتعلقات الشخصية لميسي ونيمار لصالح الأعمال الخيرية
بالصور| سفارة "تل أبيب" بنيجريا تستغل الأعمال الخيرية لرفع علم إسرائيل

بالصور| سفارة "تل أبيب" بنيجريا تستغل الأعمال الخيرية لرفع علم إسرائيل
دراسة: 1% فقط من أحاديث وسائل الإعلام على الإنترنت عن الأعمال الخيرية

دراسة: 1% فقط من أحاديث وسائل الإعلام على الإنترنت عن الأعمال الخيرية

التعليقات

أحدث الأخبار

مدير أمن كفر الشيخ يكرم مساعد شرطة عثر على 20 ألف جنيه وسلمها للقسم

مدير أمن كفر الشيخ يكرم مساعد شرطة عثر على 20 ألف جنيه وسلمها للقسم

"النفط الهندية": "بترول أبوظبي" مهتمة بشراء حصة في مصفاة الساحل الغربي

"النفط الهندية": "بترول أبوظبي" مهتمة بشراء حصة في مصفاة الساحل الغربي

إزالة 66 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 4 مراكز بقنا

إزالة 66 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 4 مراكز بقنا

بدء صرف دفعات جديدة من مستحقات موردي القصب في نجع حمادي الاثنين

بدء صرف دفعات جديدة من مستحقات موردي القصب في نجع حمادي الاثنين

محلل سياسي سعودي: الحوثيون أوشكوا على النهاية.. وإيران ستُعاقب

محلل سياسي سعودي: الحوثيون أوشكوا على النهاية.. وإيران ستُعاقب

اختيارات الوطن

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

شالوا القديمة وحطوا الجديدة.. والنتيجة ماكينات المترو «تحت الصيانة»

شالوا القديمة وحطوا الجديدة.. والنتيجة ماكينات المترو «تحت الصيانة»

الأكثر قراءة

عاجل