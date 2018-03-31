بالصور| محافظ كفر الشيخ يكرم 750 يتيما في بلطيم

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم، الحفل الذي نظمته مؤسسة "تسنيم" للأعمال الخيرية، برئاسة اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان، عضو المجلس العسكري السابق، في فندق القوات المسلحة بمدينة مصيف بلطيم، للاحتفال بيوم اليتيم، وذلك بحضور المهندس طلعت عبد القادر، مساعد المحافظ لمنطقة شرق، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، والمحاسب فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس محمد محجوب، رئيس برج البرلس.

حضر الحفل المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، والقص متى موسى، راعى كنيسة بلطيم، والكاتب الصحفي عصام القلا، منسق عام المؤسسة وأمين عام الصندوق، وعددٍ من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وفى نهاية الحفل، كرم المحافظ 750 يتيمًا، وأمهاتهم، وذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى توزيع عددٍ من الهدايا.

وأمر المحافظ بصرف مكافأة مالية للقائمين على تنظيم هذا الاحتفال، مقدمًا الشكر لهم والتحية لرجال الشرطة والجيش الأبطال والشعب المصري العظيم .

وقدم اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان، الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحفل.