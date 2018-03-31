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الوطن

تجديد حبس 7 من أعضاء "الإخوان" 15 يوما في قضايا شغب وعنف بالغربية

منذ 35 دقيقة
كتب: احمد فتحي
تجديد حبس 7 من أعضاء "الإخوان" 15 يوما في قضايا شغب وعنف بالغربية

تجديد حبس 7 من أعضاء الإخوان 15 يوما فى قضايا شغب والعنف بالغربية

أصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المستشار أحمد الحسيني، رئيس نيابات شرق طنطا، بتجديد حبس 3 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، من أعضاء جماعة "الإخوان" الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التظاهر بدون تصريح وقضايا شغب بمركزي سمنود والمحلة.

كما قرر المستشار ياسر هندي، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، تجديد حبس 4 من أنصار الرئيس المعزول، من أعضاء جماعة "الإخوان" الإرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمه تكدير الأمن والسلم العام، وتوزيع منشورات ومطبوعات ورقية تحرض المواطنين على عداء رجال الجيش والشرطة بمراكز طنطا وبسيون.

ودفعت الأجهزة الأمنية في الغربية بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة للتأمين عرض المتهمين على مجمعي محاكم ونيابات طنطا والمحلة تحسبا لإندلاع أحداث شغب وعنف من جهة أهالي المتهمين.

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