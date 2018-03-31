وزير الدفاع التركي يحذر من "اجتياح" فرنسي لشمال سوريا

حذر وزير الدفاع التركي، اليوم السبت، من "اجتياح" فرنسي لشمال سوريا بعدما أكد ممثلون للمقاتلين الأكراد خلال استقبالهم في باريس، أن فرنسا ستعزز انتشارها العسكري في المنطقة.

وصرح الوزير نور الدين جانيكلي لوسائل الإعلام في شمال شرق البلاد: "إذا اتخذت فرنسا إجراء على غرار انتشار عسكري في شمال سوريا، فسيكون ذلك تدبيرا غير شرعي ينافي القانون الدولي، وسيكون اجتياحا".

وأكد الإليزيه أمس، أن فرنسا ليست في صدد تنفيذ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا خارج إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وجاء موقف الرئاسة الفرنسية غداة تصريحات لمسؤولين أكراد أكدوا بعد استقبالهم في "الإليزيه"، أن باريس سترسل "قوات جديدة" إلى منطقة منبج في شمال سوريا التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد الذين تعهدت أنقرة طردهم منها.

وخلال اجتماعه مع المسؤولين الأكراد، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حوار بين أنقرة وقوات سوريا الديموقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب مكونها الأساسي "بمساعدة فرنسا والمجتمع الدولي" وفق الإليزيه.

لكن تركيا رفضت بشدة الجمعة عرض الوساطة الفرنسي.