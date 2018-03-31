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الوطن

غدا.. سابع جلسات إعادة محاكمة بديع في "أحداث مسجد الاستقامة"

منذ 32 دقيقة
كتب: هيثم البرعى وعلاء يوسف
غدا.. سابع جلسات إعادة محاكمة بديع في "أحداث مسجد الاستقامة"

هيئة المحكمة

تعقد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، غدا، سابع جلسات إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان" الإرهابية، و7 متهين، بينهم محمد البلتاجي، في قضية أحداث مسجد الاستقامة، التي وقعت يوم 22 يوليو 2013 ميلاديًا.

وقبلت محكمة النقض في أكتوبر 2016 ميلاديًا، الطعن المقدم من محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر، وعصام رجب، ومحمد جمعة، وباسم عودة، على حكم الجنايات الصادرة من المستشار محمد ناجي شحاتة في أغسطس 2014 ميلاديًا، بمعاقبتهم بالسجن المؤبد في القضية.

وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة، تحت إشراف النائب العام الراحل هشام بركات، أنه في يوم 22 يوليو 2013 ميلاديًا، دبر المتهمون بديع، والبلتاجي، وحجازي، والعريان، وعبدالماجد، والحسيني عنتر، وشلتوت، وعزب مصطفى، تجمهرًا بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم باستعمال القسوة.

واشترك باقي المتهمين في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر، وغرضه ارتكاب القتل العمد، والإتلاف، والتأثير على رجال السلطة العامة، وحيازة أسلحة بيضاء ونارية، وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، كما استعرضوا وآخرون مجهولون القوة والعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء جماعة "الإخوان" والموالون لهم، في مسيرات عدة بميدان الجيزة، وحملوا أسلحة بيضاء ونارية.

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