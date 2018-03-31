أماني الخياط: الدولة تعاملت مع المصريين بذكاء فشاركوا بالانتخابات

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن البعض حاول وضع العراقيل أمام إتمام العملية الانتخابية، موضحةً أن بعض المرشحين لم يكونوا مؤهلين قانونيًا للترشح لإرباك المشهد الانتخابي.

وأضافت "الخياط"، خلال تقديم برنامج "بين السطور"، المُذاع عبر فضائية "ON LIVE": "كانت هناك محاولات للي ذراع الدولة المصرية بنماذج تتصرف خارج إطار القانون، لكن الدولة أذهلت أهل الشر؛ وتعاملت معهم بالقانون".

وتابعت: "الرد على هؤلاء كان بسلاح المشاركة، والدولة تعاملت بذكاء وحصلت على ثقة الناخبين عندما أخبرتهم أن عليهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأنهم أحرار في اختيار من يريدون، حتى لو أبطلوا أصواتهم".