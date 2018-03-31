"الأمل للغات" بالطور تفوز بمسابقة "المعلمة الفعالة" في جنوب سيناء

حصلت مدرسة الأمل الرسمية للغات بإدارة طور سيناء التعليمية، على المركز الأول في مسابقة "المعلمة الفعالة"، وفازت آية محمد عبد العزيز، معلمة رياض أطفال، بلقب "المعلمة الفعالة" على مستوي المحافظة، وجرى تصعيدها للتصفيات النهائية بالمسابقة على مستوي الجمهورية .

وقالت سكينة أحمد المهدي، موجه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن المسابقة تهدف في المقام الأول إلى زيادة تفعيل الأنشطة التعليمية والتثقيفية لدي أطفال مرحلة رياض الأطفال .

وأضافت موجه عام رياض الأطفال، أن المسابقة تقام كل عام تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وكان عنوانها هذا العام "دور المعلمة في إعلاء مبادئ الاقتصاد لدي طفل الروضة وتوظيفها داخل الأنشطة"، تحت شعار "أطفالنا هم رواد الاقتصاد في المستقبل ".

وأوضحت أن بنود التقييم تمثلت في المظهر العام، ومستوي الوعي التربوي للمعلمة، ومدي تحمل المعلمة للمسؤوليات الموكلة إليها، ومدي ملائمة الأنشطة (التكامل، الترابط، الحداثة، الأصالة) لتحقيق الأهداف التعليمية، وكيفية تقديم المعلمة للنشاط وتنظيم قاعتها "الفصل الدراسي"، وتعاونها مع فريق العمل في الروضة، وقدرتها علي حل المشكلات الطارئة، ومدى تفاعلها مع أطفالها، وقدرتها علي التجديد والابتكار .