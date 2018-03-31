"كهرباء أسوان": انتهينا من تركيب برجي ضغط عال في توشكى

أكد المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاع المشروعات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء في أسوان، أنه جرى الانتهاء من تركيب برجين للكهرباء من إجمالي 4 أبراج ضغط عالي في توشكي، كانت قد انهارت نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها أسوان خلال الأيام الماضية.

وأضاف فتحي، أن فرق الصيانة ستستكمل غدًا، تركيب البرجين الآخرين، وعقب ذلك سيجرى رفع أسلاك الكهرباء عليها، تمهيدًا لإعادة توصيل التيار الكهربي لهم جميعًا، وسيتم زيادة عدد فرق الصيانة غداً لتصل لـ5 فرق من أجل سرعة الانتهاء من إعادة الكهرباء إلى طبيعتها لمدينة أبوسمبل السياحية.

وأكد، تعمل هذه الفرق مع شركتين متخصصتين في تركيب أبراج الكهرباء منذ أول ضوء نهار حتى آخر ضوء وبشكل يومي.