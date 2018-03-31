تسجيل الدخول

الوطن

مرضى كلى مطروح في نزهة بالقرية البدوية: الحالة النفسية قبل العلاج

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد بخات
مرضى كلى مطروح في نزهة بالقرية البدوية: الحالة النفسية قبل العلاج

قسم الكلى بمستشفى مطروح العام

نظم قسم الكلى بمستشفى مطروح العام، اليوم، برئاسة الدكتور حازم سليم، زيارة للقرية البدوية بمدينة مرسى مطروح، وذلك في جو أسري بحضور الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد يوسف، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، والدكتور مصطفى عبدالفتاح، مدير مستشفى مطروح العام، واصطحابهم خارج أجواء المستشفى للتخفيف عنهم، لرفع الحالة المعنوية والنفسية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالفتاح، مدير مستشفى مطروح العام، إن قسم الكلى ينظم تلك الاحتفالات والاجتماع بالمرضى بصفة مستمرة لرفع روحهم المعنوية ومشاركتهم آلامهم والوقوف على متطلباتهم والعمل على تلبيتها، فالرعاية الطبية بجانب الرعاية النفسية وتحسينها، مؤكدًا أن تطبيق تلك المنظومة تهدف إلى الشفاء العاجل لجميع المرضى.

أخبار متعلقة

"صحة مطروح" تدعم مستشفى رأس الحكمة بأطباء وأجهزة لسد العجز

"صحة مطروح" تدعم مستشفى رأس الحكمة بأطباء وأجهزة لسد العجز
"صحة مطروح": مستشفيات المحافظة تدخل لأول مرة عالم جراحات الوجه والفكين

"صحة مطروح": مستشفيات المحافظة تدخل لأول مرة عالم جراحات الوجه والفكين
وكيل "صحة مطروح" يكلف بتوفير 2 حضانة وتنفس صناعي بمستشفى رأس الحكمة

وكيل "صحة مطروح" يكلف بتوفير 2 حضانة وتنفس صناعي بمستشفى رأس الحكمة
"صحة مطروح" تستعد لانطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال في 11 فبراير

"صحة مطروح" تستعد لانطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال في 11 فبراير

التعليقات

أحدث الأخبار

بالصور| النيران تشتعل في سيارة نائب رئيس الإذاعة بجراج ماسبيرو

بالصور| النيران تشتعل في سيارة نائب رئيس الإذاعة بجراج ماسبيرو

مجلس الوزراء اليمني يدين الأعمال الإرهابية والاغتيالات ضد الخطباء

مجلس الوزراء اليمني يدين الأعمال الإرهابية والاغتيالات ضد الخطباء

مرضى كلى مطروح في نزهة بالقرية البدوية: الحالة النفسية قبل العلاج

مرضى كلى مطروح في نزهة بالقرية البدوية: الحالة النفسية قبل العلاج

The Voice: حماقي يختار "حسين بن حاج" للعروض المباشرة

The Voice: حماقي يختار "حسين بن حاج" للعروض المباشرة

قائد الطائرة الروسية: التفتيش في مطار هيثرو بغرض البحث عن مواد محظورة

قائد الطائرة الروسية: التفتيش في مطار هيثرو بغرض البحث عن مواد محظورة

اختيارات الوطن

السجن وغرامة نصف مليون ريال للزوجة التي تتجسس على هاتف زوجها بالسعودية

السجن وغرامة نصف مليون ريال للزوجة التي تتجسس على هاتف زوجها بالسعودية

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل