مرضى كلى مطروح في نزهة بالقرية البدوية: الحالة النفسية قبل العلاج

نظم قسم الكلى بمستشفى مطروح العام، اليوم، برئاسة الدكتور حازم سليم، زيارة للقرية البدوية بمدينة مرسى مطروح، وذلك في جو أسري بحضور الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد يوسف، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، والدكتور مصطفى عبدالفتاح، مدير مستشفى مطروح العام، واصطحابهم خارج أجواء المستشفى للتخفيف عنهم، لرفع الحالة المعنوية والنفسية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالفتاح، مدير مستشفى مطروح العام، إن قسم الكلى ينظم تلك الاحتفالات والاجتماع بالمرضى بصفة مستمرة لرفع روحهم المعنوية ومشاركتهم آلامهم والوقوف على متطلباتهم والعمل على تلبيتها، فالرعاية الطبية بجانب الرعاية النفسية وتحسينها، مؤكدًا أن تطبيق تلك المنظومة تهدف إلى الشفاء العاجل لجميع المرضى.