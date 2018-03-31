3 عروض مسرحية لنوادي المسرح في "ثقافة أسوان"

أكد محمد إدريس، مدير عام الثقافة في أسوان، أنه في إطار الموسم المسرحي لعروض نوادي المسرح للهيئة العامة لقصور الثقافة، جرى تقديم 3 عروض مسرحية لفرع ثقافة أسوان، بحضور لجنة التحكيم وهم الناقد محمود حامد، والمخرج المسرحي محمد الزيني، والناقد عمر توفيق.

وأقيمت بعد العرض ندوات لمناقشة العروض مكونة من الشاعر والمؤلف المسرحي أشرف عتريس، والناقد رامز عماد، والناقدة رنا أبو العلا.

وقال إدريس، كان العرض الأول لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو للعرض المسرحي بعنوان "البئر يبتلع النهر "، من تأليف وإخراج محمد طاهر برعي، وديكور أحمد الرسلاوي، ودراما حركية محمد مصطفى أبو الفضل، وإعداد موسيقى حسام الدين حسن، والعرض الثاني بعنوان "المسرحية"، عن مسرحية "الكلمات المتقاطعة"، للكاتب والمخرج نجيب سرور، وإعداد كتابة محمد علاء الدين، وسينوغرافيا أحمد محمود السوداني، وتصميم وتنفيذ وإضاءة إيهاب زكريا، وإعداد موسيقى باسم محمد، وتنفيذ ديكور خالد محمد، وإخراج أحمد كمال عبد الصبور، وتمثيل فرقة قصر ثقافة أسوان، وتدور أحداث العرض حول المجتمع الذى لا يقدر الموهبة، خاصة التمثيل الذي يعتبر من أهم أحلام الفنان الموهوب الذي لديه القدرة على التمثيل، ولكن تصطدم هذه الموهبة بعقبات كثيرة ومن أهم هذه العقبات التهميش مثل ما اصطدمت بها شخصية العرض "الملقن"، طول حياته في المسرح، والتسلط والديكتاتورية الزائفة في المسرح.

وأضاف، أما العرض الثالث حمل عنوان "ثورة الأقنعة"، تأليف أحمد حسن البنا، ديكور وإضاءة باسم محمد عيد، وإعداد موسيقى محمد خيرى، واستعراضات وإخراج محمد عبد المنعم، وتدور أحداث العرض حول فكرة التحرر من القيود الموجودة على خشبة المسرح والديكتاتورية المتمثلة في شخصية هتلر العرباوي ابن صاحب المسرح، والتحرر من النصوص ذات الإسفاف المسرحي من خلال الأقنعة الموجودة، وهى أقنعة المسرح التي تتمثل في " البليتشو، الضاحك، الباكي"، الذين يقفون في وجه هتلر العرباوي والمطالبة بتحرير المسرح وتحرير هذه الأقنعة ومعاملتهم بديمقراطية وحرية.