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الوطن

عبد المسيح بسيط: الكنيسة لا تسمح لأحد بزيارة القدس سوى كبار السن

منذ 27 دقيقة
كتب: محمود البدوي
عبد المسيح بسيط: الكنيسة لا تسمح لأحد بزيارة القدس سوى كبار السن

عبد المسيح بسيط

قال القمص عبد المسيح بسيط، مدير معهد دراسات الكتاب المقدس بشبرا الخيمة، إن الكنيسة تمنع الأقباط من السفر للقدس بسبب تعاملات اليهود معهم، ولكن تسمح فقط للمرضى وكبار السن.

وأضاف "بسيط"، في حواره لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن الكنيسة قرارها وطني بالدرجة الأولى، واليهود يؤذون اخوتنا المسلمين والمسيحيين هناك".

وتابع أن "اليهود يتعاملون بغلاسة مع المسيحيين، ومش بيهضموهم بسبب الممارسات المسيحية ضدهم في أوروبا بالعصور الوسطى"، موضحًا أن الكنيسة ستسمح للأقباط بالذهاب للحج في حالة رفع العلم الفلسطيني على القدس.

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