رئيس جامعة بورسعيد: مهنة المعلم تستمد أخلاقياتها من مبادئ المجتمع

أكد الدكتور شمس الدين شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، على أهمية مهنة المعلم كونها رسالة شريفة تستمد أخلاقياتها من عقيدة ومبادئ المجتمع السامية، مؤكداً أن أخلاقيات المهنة تلعب دورًا واضحًا في تكوين نظم الإدارات التعليمية وتشكيلها والتمسك بأخلاقيات المهنة يؤدى بدوره إلى تطوير مفهوم الإدارة التعليمية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السابع والدولي الخامس لكلية التربية، تحت عنوان "أخلاقيات مهنة التدريس بين التطبيق والتغييب"، الذي عقد اليوم، بمجمع مدارس بورسعيد الدولية لمدة يومين، مشيرًا إلى أهمية دراسة موضوع أخلاقيات المهنة في تعزيز الممارسات الأخلاقية التي ينبغي أن تنعكس بشكل أكثر إيجابية في منهجية التدريس، معربًا عن تقديره أن ينعقد هذا المؤتمر العلمي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

واستعرض شمس، أخلاقيات البحث العلمي حيث تحتم المهنة على الباحث اعتبارات عديدة عند الخوض في هذا المجال مثل الالتزام بالمنهج العلمي السليم في البحث والتأليف والتحلي بالأمانة في النقل وتوثيق الآراء إلى أصحابها، مبديًا أمله من خلال هذا المؤتمر أن يتم التوصل لميثاق موحد لكل الجامعات بالعالم يشمل كل الثوابت والأخلاقيات التي يجب أن تكون متواجدة والتي ترتقى بتطبيق رسالة التعليم على ارض الواقع.

حضر المؤتمر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سالم، عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالعملية التعليمية.