قنصل مصر بجدة: الحاجة سعدية تُعامل كما لو كانت مسؤولا سعوديا

قال السفير حازم رمضان، قنصل مصر العام في جدة، إن موضوع الحاجة سعدية، العجوز المتهمة بتهريب حقيبة بها "ترامادول" إلى داخل السعودية، يتم متابعته بشكل دقيق على مدار الساعة، منذ إلقاء القبض عليها.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن نتائج التحقيقات في تلك القضية في مصر سترسل عبر الدبلوماسية إلى الجانب السعودي، كي يستكمل التحقيق في هذه القضية.

وأشار قنصل مصر العام في جدة، إلى أن الحاجة سعدية يتم معاملتها معاملة طيبة، كما لو كانت مسؤولا سعوديا ولا تعامل على أنها متهمة، لافتا إلى أن النيابة العامة بالسعودية لم تفصح حتى الآن بما لديها، واكتفت بالتحقيق مع الحاجة سعدية.