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الوطن

بالفيديو| النسخة الكاملة لإعلان "أنت أقوى من المخدرات" لمحمد صلاح

منذ 56 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| النسخة الكاملة لإعلان "أنت أقوى من المخدرات" لمحمد صلاح

محمد صلاح

عرض الإعلامي عمرو أديب النسخة الكاملة لإعلان "أنت أقوى من المخدرات" لمحمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، والتي قام المطرب محمد حماقي بأداء أغنيته.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E": "حاجة محترمة وحاجة جميلة، ونشكر صلاح وحماقي". 

وعبرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حوارها مع أديب، عن فخرها بالشراكة مع محمد صلاح، مضيفة: "صلاح صار المثل الأعلى لكل الأطفال، وهذه الحملة جزء من حملة إعلانية لمحاربة الإدمان، وهو يقود الحملة التي تُخاطب الشباب بينما تُخاطب إعلانات أخرى الحرفيين والمهنيين وطلاب المدارس".

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