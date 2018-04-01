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الوطن

المسلماني: الأمريكان استخدموا "الفيمتو ثانية" لإنتاج أصوات من الفراغ

اليوم AM 04:14
كتب: خالد الأسمر
المسلماني: الأمريكان استخدموا "الفيمتو ثانية" لإنتاج أصوات من الفراغ

المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن "الفيمتو ثانية" هو زمن مثل الثانية والساعة واليوم والسنة، لافتا إلى أنه كان يوجد من قبل زمن يسمى "البيكو ثانية" أي واحد على ألف من الثانية.

وأضاف المسلماني، خلال برنامجه "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن الدكتور أحمد زويل بعد مجهودات خارقة وصل إلى أدق زمن في التاريخ الإنساني، وهو الفيمتو ثانية وهو واحد على مليون على بليون من الثانية.

وأشار إلى أن البعض تساءل ماذا ستستفيد الأمة من هذا الاكتشاف المسمى بالفيمتو ثانية؟، مضيفا أن علم كيمياء الفيمتو أثبت فائدة هذا الزمن.

وتابع المسلماني، أن هناك مجالات طبية مثل طب العيون وتصحيح الإبصار اعتمدت على نظرية الفيمتو ثانية، إلى جانب ذلك فهناك بعض المجالات العسكرية تم الاعتماد فيها على كيمياء الفيمتو.

واستطرد: "الجديد أن هناك مختبرا تابعا للبنتاجون، قام العلماء فيه بتطوير إنتاج أصوات من الفراغ لردع بعض الأشخاص المستهدفين".

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