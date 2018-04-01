بالفيديو| عميدة سابقة تتهم رئيس جامعة دمنهور بالفساد.. والأخير: كذب

شكت الدكتورة زينب علام، عميدة كلية رياض الأطفال سابقًا، من وقائع فساد بجامعة دمنهور.

واتهمت علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المٌذاع عبر فضائية "النهار"، رئيس جامعة دمنهور، باستغلال نفوذه لأجل نجله الطالب بكلية الصيدلة.

وقالت علام، إن "رئيس الجامعة ألحق نجله بكلية الصيدلة، بأوراق تفيد حصوله على الثانوية الليبية" مؤكدة أنه "يخصص إحدى سيارات الجامعة للخدمة أسرته".

وأكدت أن "رئيس الجامعة حابى نجله بالسفر لروسيا ضمن منحة للمتوفقين، رغم أنه راسب في مادتين في كلية الصيدلة"، مشيرة إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضد رئيس جامعة دمنهور وصلت لـ140 قضية.

من جهته نفى الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ادعاءات عميدة كلية التمريض السابقة، مؤكدا أنه لا توجد أي منح لسفر طلاب الجامعة لروسيا، وأن نجله يدرس في روسيا على نفقته الخاصة، لافتا إلى أن ما قالته "كذب وافتراء وهراء".