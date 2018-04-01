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الوطن

اليوم.. انطلاق مهرجان الإبداع المسرحي السابع بجامعة أسيوط

منذ 15 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
اليوم.. انطلاق مهرجان الإبداع المسرحي السابع بجامعة أسيوط

الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط

تنطلق فعاليات مهرجان الإبداع المسرحي السابع لطلاب الفرق المسرحية بمختلف كليات جامعة أسيوط، اليوم، وينظمه قسم الفنون المسرحية والموسيقية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، ويمتد 5 أيام.

وأوضحت الجامعة أن مهرجان الإبداع يمثل فرصة حقيقية لدعم واكتشاف المواهب الشابة في المرحلة الجامعية بمختلف المجالات والتي تؤهلهم للتفوق والإبداع، بهدف تنمية وإثراء شخصية الطلاب وتبصيرهم بدور الفن في التعبير عن القضايا المعاصرة، إضافة إلى نشر الوعي الفني والثقافي بأهمية الأنشطة الطلابية في إكساب الطلاب المعارف المختلفة التي تبني شخصيتهم وتساعدهم على التكيف والتوافق مع المجتمع، مشيرا إلى حرص الجامعة على تهيئة مناخ ملائم للطلاب لممارسة الانشطة الطلابية المختلفة التى تفتح آفاق المعرفة والإبداع لديهم .

فيما قال محمد جمعة رئيس قسم الفنون ومديرالمهرجان، في بيان، إن المهرجان المسرحي يأتي في نسخته السابعة بتقديم 16 عرضا مسرحيا للطلاب من مختلف كليات الجامعة، منوها بأنه من المقرر أن يترأس أعمال لجنة تحكيم المهرجان الفنان طارق الدسوقي، كما تضم اللجنة كلاً من الفنانة شيرين مستشار اللجنة، إضافة إلى الفنان الدكتور محمد ثابت بداري، الناقد المسرحي صلاح فرغلي، المخرج أسامة عبدالرؤوف، والفنانة الدكتورة غادة النجار.

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