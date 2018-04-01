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الوطن

محمد أنور لـ"الميرغني": للأسف بحبك.. ومش عارف أخلص من الشعور القذر ده

اليوم AM 08:58
كتب: نرمين عفيفي
محمد أنور لـ"الميرغني": للأسف بحبك.. ومش عارف أخلص من الشعور القذر ده

محمد أنور

هنأ الفنان محمد أنور نجم "مسرح مصر" زميله الفنان حمدي الميرغني بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وعلق أنور على الصورة: "حمدي عشرة العمر اللي ضاع.. حمدي أخف دم واحد سنته مكسورة في العالم.. للأسف يا حمدي بحبك جدا جدا.. ومش عارف إزاي أخلص من الشعور القذر ده.. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وسنة سعيدة عليك يا رب وتحقق فيها كل اللي بتحلم بيه وتكسر الدنيا كالعادة".

يذكر أن الفنان حمدي الميرغني من مواليد الميلاد 1 أبريل عام 1988، ويبلغ من العمر 29 عاما، من محافظة السويس.

 

 

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