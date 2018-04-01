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الوطن

اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة وكيل مديرية الإسكان في السويس

منذ 38 دقيقة
كتب: محمد مقلد
اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة وكيل مديرية الإسكان في السويس

محكمة السويس

تنظر محكمة جنايات السويس، اليوم، أولى جلسات محاكمة "م.ع" وكيل مديرية الإسكان في المحافظة، لاتهامه بارتكاب جرائم ومخالفات داخل حي الأربعين، خلال توليه منصب مدير الإدارة الهندسية، من بينها مساعدة ملاك أبراج سكنية على التهرب من سداد مستحقات الدولة والرسوم القانونية داخل الحي.

كانت هيئة الرقابة الإدارية في السويس، قدمت ملفا كاملا للنيابة العامة ضم رصد 290 مخالفة صريحة، حررها مدير الإدارة الهندسية السابق لحي الأربعين، والمتهم في تحريات الرقابة، أنه قام عن عمد بمساعدة المتعدين على أراضي الدولة، وإصداره مستندات وتراخيص صادرة من الإدارة الهندسية بالحي بالمخالفة للقانون.

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