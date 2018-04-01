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الوطن

"مياه الجيزة": تشغيل محطتي مياه الحوامدية ومنشأة القناطر يونيو المقبل

منذ 34 دقيقة
كتب: عزة عطية
"مياه الجيزة": تشغيل محطتي مياه الحوامدية ومنشأة القناطر يونيو المقبل

محطة مياه

أكد المهندس حنفي محمد حنفي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، افتتاح محطة مياه الشرب بمنشأة القناطر في الجيزة، خلال شهر يونيو المقبل، لتوفير مياه الشرب من نهر النيل للقرى الواقعة خلف الرياح الناصري بمنشئة القناطر، والتي تعتمد على المياه الجوفية حتى اليوم، مشيرا إلى أن تلك المحطة توفر 70 ألف متر مكعب.

وأضاف حنفي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، أنه تم الانتهاء من محطة مياه الشرب بمركز ومدينة الحوامدية، والتي توفر 70 ألف متر مكعب، وتوفير المياه لسكان الحوامدية، مؤكدا تخصيص 20 ألف متر مكعب من المياه لمركز الحوامدية من مخصصات مدينة البدرشين لسد العجز، وهو ما لم يحدث بعد ذلك بسبب تلك المحطة الجديدة.

وأشار إلى أنه جارٍ إجراء جميع تجارب التشغيل قبل بدء عملية التشغيل، والتأكد من جودة وسلامة المياه وصلاحيتها للمواطن، ومطابقة المواد الكيماوية للصحة والسلامة العامة للمواطن.

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