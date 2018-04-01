غدا.. انطلاق المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي في ساو باولو

تنظم الغرفة التجارية العربية البرازيلية، غدا، أعمال "المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي"، في مدينة ساو باولو البرازيلية، في إطار جهودها لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البرازيل والدول العربية.

ويناقش المنتدى، الذي يحمل شعار"بناء المستقبل"، العديد من المواضيع الرئيسية التي تشمل الاستثمارات ورصد الفرص الحالية والمستقبلية بين المؤسسات والشركات العربية والبرازيلية وذلك بحضور نخبة من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء والمختصين ورواد الأعمال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال روبنز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن أهمية المنتدى تكمن في تعزيز العلاقات بين البرازيل والعالم العربي كونه منصة استراتيجية وفعالة لتبادل الخبرات والمعارف بين أصحاب المصالح والخبراء وأصحاب الأعمال التجارية، ما يسهم في تقريب وجهات النظر وتفعيل خطط التعاون والتي نتطلع من خلالها تعزيز علاقات التبادل التجاري ومناقشة أبرز المواضيع ذات الصلة التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل متسارع.

وأشار حنون إلى أن المنتدى يتيح العديد من الفرص للجانبين في مختلف المجالات التي تشمل المقاولات والتمويل والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والخدمات اللوجيستية والابتكار والمعرفة والسياحة والتكنولوجيا والاستثمارات، موضحا أنه سيتم خلال الجلسات النقاشية استعراض الإمكانيات الحالية والمستقبلية في هذه المجالات وفي مجال الطاقة المتجددة.