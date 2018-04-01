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الوطن

وزير التموين: نتعاون مع "الأوقاف" لتوصيل الخير إلى مستحقيه

منذ 9 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
وزير التموين: نتعاون مع "الأوقاف" لتوصيل الخير إلى مستحقيه

المصيلحي :نتعاون مع " الأوقاف" لتوصيل الخير لـ"مستحقيه"

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البروتوكول الذي ستوقعه الوزارة مع وزارة الأوقاف، يهدف إلى توزيع السلع الغذائية على الأسر في المناطق الأولى بالرعاية.

وأوضح "المصيلحي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتوقيع بروتوكول لتوفير "شنطة رمضان" لصالح الأسر الفقيرة، منذ قليل، أن الوزارة تعمل على تنظيم الخير حتى يصل لمستحقيه، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والذي هدفها الأساسي الوصول للمواطن البسيط.

 

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