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الوطن

تطبيقا لخطة "الإحلال".. إنهاء خدمات مئات الوافدين في الكويت

منذ 8 دقيقة
كتب: وكالات
تطبيقا لخطة "الإحلال".. إنهاء خدمات مئات الوافدين في الكويت

الكويت

أعلنت مصادر خاصة في وزارة الأوقاف الكويتية عن إعداد كشف لإنهاء خدمات 428 وافدا في الوزارة بينهم مهندسون وأكاديميون، تطبيقا لخطة "التكويت" التي وضعتها الحكومة لإحلال المواطنين مكان الوافدين، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت المصادر، إن "تعليمات صدرت من قيادات الوزارة بإعداد كشوف الإنهاء يوم الخميس الماضي، وسيتم إرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية يوم الأحد الأول من إبريل"، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وتلتزم الوزارات في تطبيق خطة الإحلال التي أعلنت عنها السلطات لتعديل الخلل في التركيبة السكانية، والتخلص من البطالة التي يعيشها بعض الشباب الكويتي، تجنباً للمسائلة والاستجواب من قبل النواب في مجلس الأمة الذين هددوا باستجواب الوزراء الذين لا يلتزمون بتطبيق خطة الإحلال. 

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت، أصدر في شهر سبتمبر 2017 قرارا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات القادمة، لتصل إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليا.

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